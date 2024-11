Le formazioni UFFICIALI di Inter-Arsenal: Inzaghi rinnova i titolari

Tutto pronto a San Siro per il primo big match casalingo dell’Inter in Champions League. Dopo la sfida dell’Etihad Stadium all’esordio, i nerazzurri si trovano di fronte un’altra top della Premier League alla 4a giornata: l’Arsenal di Arteta, che però non sta vivendo un momento semplicissimo.

Inzaghi ritrova Calhanoglu dal 1 minuto, ma non rinuncia a qualche scelta a sorpresa, come da consuetudine in questo primo scorcio di Champions League. Spazio a Bisseck in difesa, dunque, con Dumfries e Darmian sugli esterni; mentre a completare il terzetto di centrocampo ci saranno Frattesi e Zielinski. Davanti, torna Taremi, con Lautaro Martinez alla prima da titolare in Europa.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal: