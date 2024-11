Julio Cesar spiazzato da Inzaghi: “Ma come fa?”

Ospite come opinionista nel pre-partita di Inter-Arsenal, Julio Cesar ha commentato le scelte di formazioni di Simone Inzaghi per la sfida della 4a giornata di Champions League. L’ex portiere brasiliano si è detto dubbioso in merito al turnover del tecnico in una gara così importante.

Queste le parole dell’ex numero uno nerazzurro:

“Come fa a mettere fuori cinque titolari? Non lo so, forse può essere riflesso di questo nuovo formato della Champions. Da calciatore queste partite grandi io lo volevo sempre giocare”