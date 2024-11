Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Simone Inzaghi ha parlato dell’imminente sfida dell’Inter contro l’Arsenal. Il tecnico ha commentato le sue scelte per la sfida di Champions League, soffermandosi anche sull’interesse della Premier League nei suoi confronti.

Queste le sue parole:

ARSENAL – “Una partita importante, ma la serenità c’è sempre e ci deve essere. Abbiamo di fronte una partita difficile e cercheremo di farla al meglio”.

TURNOVER – “Abbiamo avuto 6 partite dispendiose. Si ragiona partita dopo partita, mentre prima del Venezia avevamo speso il giusto, contro il Venezia è stata dispendiosa. I giocatori hanno dato tutti disponibilità, ma poi bisogna fare delle scelte. In queste ultime gare abbiamo avuto dei problemi che ci hanno rallentato le rotazioni solite”.

CHIAVI TATTICHE – “Bisogna fare una partita di scelte. L’Arsenal alterna possesso e non possesso e bisognerà scegliere i momenti giusti”

PREMIER LEAGUE – “Occasioni in Premier League? Ci sono state opportunità in passato, ma io sto benissimo qui all’Inter. Ho una bellissima società alle spalle e i tifosi. Abbiamo avuto la fortuna di vincere tutti, ma non vogliamo fermarci”.