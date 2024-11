Inter-Napoli, tutto in una notte: come finirà il big match?

È l’ultima partita prima di una nuova sosta nazionali, ma anche la più importante dell’intera stagione di Serie A, almeno fino a questo momento: domenica sera alle ore 20:45 c’è Inter-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata di campionato. Si preannuncia una sfida scintillante, dai mille significati ma che soprattutto vale la cosa più importante: il primato in classifica.

Neanche a dirlo, San Siro sarà tutto esaurito e ribollirà di passione in vista di una classica del nostro calcio che quest’anno, per diversi motivi, vale di più. L’adrenalina è già a mille per entrambe le tifoserie, pronte a vivere un nuovo emozionante capitolo. Spesso e volentieri, l’attesa fa rima con i pronostici, mai come questa volta incerto e per questo elettrizzante, un po’ come l’esperienza di gioco offerta da slot88. Parliamo infatti di due squadre molto forti, che arrivano all’appuntamento distanziate da un solo punto in classifica.

Nell’analizzare le squadre, partiamo ovviamente dall’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono campioni d’Italia in carica e al momento secondi in classifica proprio dietro i partenopei (25 punti contro 24). Sono state diverse le critiche mosse alla Beneamata in questo inizio di stagione, dettate probabilmente dagli altissimi standard cui aveva abituato durante lo scorso campionato. Ma a dispetto degli innegabili difetti emersi, soprattutto in fase difensiva, l’Inter ha collezionato 5 vittorie nelle ultime 6 partite di campionato: successi contro Udinese, Torino, Roma, Empoli e Venezia, pareggio subito in rimonta contro la Juventus. La produzione offensiva è come al solito parecchio consistente e anzi per l’Inter si pone il problema di non riuscire a segnare abbastanza rispetto a quanto creato, ma – come detto – urge migliorare in difesa (13 gol incassati in 11 giornate), soprattutto contro un avversario di questo calibro.

Il Napoli di Antonio Conte si presenta infatti da primo in classifica e soprattutto può avvantaggiarsi dall’assenza di coppe europee nella sua stagione. Un esempio è rinvenibile già nell’avvicinamento a questa partita: mentre l’Inter sfidava l’Arsenal in un big match di Champions League, gli azzurri avevano tutta la settimana a disposizione per studiare i nerazzurri e prepararsi alla sfida. Occhio, però, all’ultimo risultato del Napoli, che ha perso meritatamente per 3-0 al Maradona contro l’Atalanta, interrompendo un filotto di vittorie e di sensazioni positive.

Infine, per riprendere quanto accennato in apertura, Inter-Napoli nasconde anche tante storie al suo interno. La prima è legata allo stesso Conte, che per la prima volta affronterà i nerazzurri da avversario dopo l’addio a seguito dello scudetto del 2021. Un passaggio simbolico lega, inoltre, lo stesso Conte e Inzaghi: in quella stagione 2020-21, il primo operò il passaggio sul Milan battendo la Lazio dello stesso Inzaghi. Oggi il sorpasso potrebbe essere “a parti invertite”.

E poi c’è Romelu Lukaku. I tifosi dell’Inter non hanno dimenticato il suo voltafaccia dell’estate 2023, quando non rispose più ai dirigenti nerazzurri durante il mercato, approdando poi alla Roma a fine agosto. L’accoglienza è stata da incubo per il belga durante l’incrocio con i giallorossi un anno fa e adesso tutto lascia pensare che le cose non cambieranno.