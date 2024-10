Le formazioni UFFICIALI di Inter-Torino: Inzaghi stravolge l’undici

Tutto pronto a San Siro per l’ultimo impegno dell’Inter prima della seconda sosta per le nazionali della stagione. Nella 7a giornata di Serie A, arriva un avversario complicato come il Torino, attualmente a quota 11 punti come i nerazzurri, ma reduci dalla sconfitta con la Lazio.

Inzaghi ne cambia 7 rispetto alla gara di Champions League contro la Stella Rossa. In difesa tornano Bisseck e Acerbi come a Udine, mentre a centrocampo ritrovano la titolarità Darmian, Frattesi e Dimarco. L’attacco sarà affidato come 7 giorni fa alla coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino: