Le probabili formazioni di Inter-Torino: le scelte di Inzaghi

Ritrovata la vittoria in Serie A, l’Inter vuole chiudere al meglio prima della sosta per le nazionali. A San Siro, i nerazzurri affronteranno una sfida non semplice contro il Torino, partito molto bene in questa stagione.

I granata sono reduci da due sconfitte consecutive, le prime stagionali, una in Coppa Italia e una in campionato, e avranno voglia di riscatto nel match valido per la 7a giornata di Serie A, in programma sabato 5 ottobre alle 20.45. Per gli uomini di Inzaghi, reduci dalla sfida con la Stella Rossa, sarà un impegno da non sottovalutare.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Torino: