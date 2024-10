Contatto Inzaghi-United: “Promesso budget illimitato”

Atteso questa sera al match di campionato contro il Torino, com’è noto Simone Inzaghi nei giorni scorsi è stato tentato dall’offerta faraonica formulata dal Manchester United. I Red Devils avrebbero già deciso di porre fine all’esperienza di Erik ten Hag in panchina, ma sino ad oggi non hanno ancora trovato un sostituto credibile.

Il primo nome sulla lista, come ribadito da Tancredi Palmeri sulle pagine Sportitalia, era quello di Simone Inzaghi. Un contatto tra le parti ci sarebbe stato una settimana fa, prima della partita di Europa League pareggiata per 3-3 con il Porto.

Gli inglesi, secondo il giornalista, avrebbero chiesto disponibilità immediata per procedere durante la sosta con il cambio in panchina: “Sapendo di poter avere a disposizione prima di tutto un ricchissimo contratto, e soprattutto un budget mercato che non conosce né limiti né confini, come dimostrano i colpi over 50 milioni sistematicamente messi a segno dal Mufc ogni estate”.

Nonostante le promesse e il budget illimitato messo a disposizione, sarebbe arrivato un rifiuto netto da parte di Inzaghi: l’Inter e il progetto nerazzurro davanti a qualsiasi altra cosa, anche davanti alla corte serrata di uno dei club più prestigiosi e ricchi al mondo.