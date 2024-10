L’Inter CAMBIA marcia: il dato che fa sorridere lo staff di Inzaghi

Questa sera l’Inter tornerà in campo per la settima giornata del campionato di Serie A nel match contro il Torino. Dopo aver ritrovato la vittoria contro l’Udinese ed aver lanciato altri segnali incoraggianti lo scorso martedì nella sfida Champions con la Stella Rossa, ad Appiano Gentile c’è voglia di dar continuità agli ultimi risultati.

Questo, come scritto da La Gazzetta dello Sport, è il momento perfetto per accelerare. Innanzitutto perché storicamente le squadre di Inzaghi nel mese di ottobre sono portate a rendere al massimo delle proprie potenzialità. Dal 2016 ad oggi, infatti, tutte le formazioni allenate dal tecnico piacentino nel mese di ottobre hanno registrato un rendimento al di sopra della media con 2,21 punti a partita.

A confermare questa tendenza sono i parametri fisici nelle mani dello staff di Inzaghi, i quali evidenziano come l’Inter di oggi sia meno stanca rispetto a quella di metà settembre. E’ come se la preparazione estiva venisse pensata per raggiungere il miglior stato di forma proprio in questo periodo nell’anno, probabilmente per far fronte ai numerosi impegni tra campionato e Champions League.

Vedremo se il campo darà ragione ai dati: già questa sera l’Inter avrà la possibilità di dimostrarlo dinnanzi al Torino. Rispetto alla scorsa annata i nerazzurri hanno peggiorato tutti i propri indicatori, per questo motivo ottobre può rappresentare davvero il mese della rinascita dopo un avvio di stagione sotto media.