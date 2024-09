Le formazioni UFFICIALI di Manchester City-Inter: la scelta su Lautaro

E’ il momento della nuova Champions League, è il momento di Manchester City-Inter. Il debutto dei nerazzurri nel nuovo formato avviene contro una delle squadre in assoluto più temibili di questa competizione. Nonostante anche la formazione di Simone Inzaghi venga indicata tra le favorite, la sfida contro Pep Guardiola si preannuncia come sempre ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, come filtrava ormai da diverse ore Inzaghi ha deciso di operare diversi cambi nello schieramento iniziale. Dall’esclusione dal primo minuto di Lautaro Martinez, all’esordio assoluto da titolare per Piotr Zielinski con la maglia nerazzurra, passando per la nuova chance concessa a Bisseck al ritorno in campo dal 1′ dopo l’errore di Genova.

Queste le formazioni ufficiali di Manchester City-Inter: