Youth League | Manchester City-Inter 2-4: magia di Berenbruch

Si è aperta con una vittoria straordinaria l’avventura della Primavera dell’Inter in Youth League. Contro una delle formazioni più accreditate come il Manchester City, la formazione di Andrea Zanchetta ha trovato un’entusiasmante vittoria trascinata da uno scatenato Berenbruch.

Una partita ricca di emozioni e di gol, con i citizen a passare in vantaggio in avvio con Alfa-Ruprech su una disattenzione in impostazione dei nerazzurri. Dopo il trauma iniziale, ci pensa Berenbruch a pareggiare i conti al minuto 8 con un mancino preciso che non lascia scampo a Wint. Al quarto d’ora l’Inter ribalta il risultato: Lavelli si procura un calcio di rigore e dagli 11 metri non sbaglia. Appena due minuti più tardi, sulla respinta del portiere inglese alla conclusione dal limite di un incontenibile Berenbruch, ecco l’1-3 Alexiou.

La ripresa si apre con una doccia fredda per l’Inter: incertezza di Alexiou e doppietta di Alfa-Ruprecht che accorcia le distanze. Dopo un secondo tempo di sofferenza, a chiudere definitivamente i conti non poteva che essere Berenbruch all’80’: il centrocampista fa partire un missile dal suo sinistro dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio. Si chiude per 2-4 il primo match europeo della formazione U19 dell’Inter che impressiona a Manchester.

Manchester City-Inter 2-4, tabellino e marcatori

Marcatori: 1′, 47′ Alfa-Ruprecht (M), 8′, 80′ Berenbruch (I), 15′ rig. Lavelli (I), 17′ Alexiou (I).

MANCHESTER CITY (4-3-3): 1 Wint, 2 Henderson-Hall (14 Mfuni 68′), 3 Samuel, 4 Simpson-Pusey, 5 Braithwaite; 8 Oboavwoduo (16 Mukasa 79′), 6 Wright, 10 O’Reilly; 7 Alfa-Ruprecht, 9 Warhurst, 11 Heskey (17 Mcaidoo 68′).

A disposizione: 13 Whatmuff, 31 Hudson, 12 Thomas, 15 Gray, 18 Fletcher. Allenatore: Ben Wilkinson

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora (17 Venturini 83′), 6 Alexiou, 5 Re Cecconi (14 Kangasniemi 68′), 3 Cocchi (15 Motta 68′); 8 Topalovic (16 Zarate 59′), 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 10 De Pieri, 9 Lavelli (18 Spinacce 59′), 11 Mosconi.

A disposizione: 12 Taho, 13 Maye, 19 Romano, 20 Pinotti. Allenatore: Andrea Zanchetta

Ammoniti: Oboavwoduo (M), Mcaidoo (M).

Arbitro: Ishmael Barbara Assistenti: James Muscat-Duncan Spence Quarto ufficiale: Benjamin Speedie