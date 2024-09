Fonseca nelle mani dell’Inter: derby decisivo, pronto il sostituto

Dopo la sconfitta rovinosa incassata ieri sera a San Siro contro il Liverpool nel debutto stagionale in Champions League, la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è tornata in bilico. Il tecnico rossonero non ha avuto un grande inizio di stagione e per questa ragione il suo lavoro è già sotto esame agli occhi della dirigenza.

Se questa mattina la Roma ha annunciato l’esonero di Daniele De Rossi, primo allenatore di una big a saltare, anche le chance di addio del tecnico portoghese sono aumentate nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, una nuova sconfitta nel derby di Milano in programma domenica sera contro l’Inter potrebbe risultare fatale.

Il destino di Fonseca, dunque, è nelle mani della formazione di Simone Inzaghi che dovrà prima affrontare questa sera il Manchester City nella nuova Champions League. Tra i possibili candidati in caso di esonero da parte del Milan, come aggiunto da Milan News, viene indicato il nome di Edin Terzic, presente ieri sera a San Siro per la gara contro il Liverpool.