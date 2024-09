Inzaghi ANNUNCIA due assenze: “Lautaro? Dosiamo le forze”

Intervistato in esclusiva su Prime Video, che questa sera trasmetterà il match di Champions League tra Manchester City-Inter, Simone Inzaghi ha parlato degli avversari inglesi e delle possibili scelte di formazione per questa sera a fronte di un paio di assenze e di qualche calciatore ancora non al top della condizione.

IL MATCH – “Penso che il Manchester City non sia solo Haaland. E’ un insieme di grandissimi giocatori che gioca molto bene a calcio, allenati da un grandissimo allenatore. L’Inter ci arriva bene, nell’ultima partita di Monza dovevamo essere più incisivi, abbiamo giocato a ritmo un po’ troppo basso, però ho recuperato quasi tutti i calciatori. Dimarco ha avuto un affaticamento e Arnautovic la febbre, ma c’è fiducia, dovremo fare una grandissima gara”.

LAUTARO – “Tornerà a segnare come ci ha sempre abituati, normale che non ha fatto preparazione, è arrivato tardi, poi ha avuto un contrattempo e si è dovuto fermare, non ha potuto giocare la seconda partita. Adesso è stato via a giocare due partite con l’Argentina, quindi secondo me avrà tutto il tempo necessario per tornare ad essere come sempre il nostro bomber. Se gioca? Vedremo, son tanti i calciatori che vogliono giocare, dovremo cercare di dosare forze e viaggi in questi giorni, abbiamo un’altra partita domenica, dovremo essere bravi a valutare tutte le situazioni”.

CALENDARIO – “Il calendario ci ha prospettato queste due partite, City e Milan, nel giro di quattro giorni, ma cercheremo di affrontarle nel migliore di modi”.