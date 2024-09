Chi è Mariani, l’arbitro di Inter-Milan: tre precedenti nei derby

Sono state ufficializzate dalla Lega Serie A le designazioni arbitrali per la quinta giornata, fra cui spicca il derby Inter-Milan, in programma domenica sera alle 20:45 e nel quale i nerazzurri proveranno a battere i rossoneri per la settima volta consecutiva. A dirigere la gara sarà l’arbitro Maurizio Mariani, con Bindoni e Tegoni assistenti, Ayroldi quarto uomo, Di Paolo al Var e Paterna come Avar.

Mariani, nato a Roma nel 1982 e fischietto della sezione di Aprilia, ha esordito in Serie A nella stagione 2012-13 ed è internazionale dal 2019. Fino a questo momento ha collezionato ben 152 presenze nel massimo campionato, oltre a 4 gettoni in Champions League. Per quanto riguarda i precedenti con l’Inter, ha arbitrato i nerazzurri in 15 occasioni, per uno score che recita 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima direzione risale al 28 gennaio 2023, in un Cremonese-Inter 1-2 di Serie A.

Mariani ha già arbitrato anche tre derby fra i nerazzurri e il Milan. Il primo risale al 17 ottobre 2020 e coincide con una vittoria rossonera per 1-2, mentre il secondo e il terzo fanno riferimento all’andata e al ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-22. All’andata 0-0 in casa della squadra di Pioli, al ritorno secco 3-0 per gli uomini di Inzaghi, poi vincitori della competizione contro la Juventus a Roma.