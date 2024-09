Dove vedere Manchester City-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta TV e streaming

Riparte la Champions League, con un’edizione storica: la prima con il format del girone unico prima della fase a eliminazione diretta. L’Inter fa il suo esordio contro il Manchester City, per la prima delle 8 sfide che la attenderanno da qui a gennaio. All’Etihad Stadium, Guardiola e Inzaghi si riaffronteranno per la prima volta dalla finale di Istanbul di due anni fa.

Il calcio d’inizio è previsto per mercoledì 18 settembre alle ore 21.

Probabili formazioni Manchester City-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Manchester City-Inter:

MANCHESTER CITY (3-4-2-1) – Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Savinho, Rodri, Gundogan, Doku; Foden, De Bruyne; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Informazioni utili per seguire Manchester City-Inter

Manchester City-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

Noi di Passione Inter saremo in diretta dalle ore 19.45 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Manchester City-Inter in diretta insieme a voi!