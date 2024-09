Inter-Milan, infortunio UFFICIALE: “È in forte dubbio per il derby”

Il portiere del Milan, Mike Maignan, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali dopo il problema fisico che lo ha costretto alla sostituzione durante la partita di Champions League contro il Liverpool, venendo sostituito da Torriani.

L’esito ha escluso lesioni, evidenziando solo un trauma contusivo alla coscia destra. Una buona notizia per i rossoneri, anche se il suo impiego in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter rimane – secondo quanto riporta Sky Sport – in forte dubbio.