Analisi TOTALE Manchester City-Inter: segreti, Preview e Formazioni

Non è ripartita come sperava l’Inter, dopo la sosta nazionali di settembre, con il pareggio in casa del Monza in Serie A. E ora i nerazzurri sono attesi da un esordio di fuoco in Champions League. All’Etihad Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola. Si tratta del secondo scontro diretto tra i due club, con l’unico precedente rappresentato dalla finale di Istanbul, di due stagioni fa.

Manchester City-Inter sarà arbitrata da Glenn Nyber e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video. Analizziamo dunque tutti i temi della sfida dell’Etihad Stadium, con il calcio d’inizio fissato per mercoledì 18 settembre alle ore 21.

