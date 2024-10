Le probabili formazioni di Inter-Venezia: Josep Martinez titolare?

Dopo l’impegno di Empoli, l’Inter affronterà il Venezia in casa in una gara valida per l’11a giornata di Serie A. I nerazzurri sperano di recuperare gli infortunati Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, ai box per dei problemi muscolari, mentre Carlos Augusto si rivedrà solo dopo la sosta.

Per questa gara si preannuncia un turnover massiccio da parte di Simone Inzaghi visto che – dopo la sfida ai lagunari – l’Inter affronterà in rapida successione due big match, rispettivamente in Champions League e in campionato: prima l’Arsenal, poi il Napoli.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Venezia: