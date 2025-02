Le probabili formazioni di Napoli-Inter: ritorna Thuram

Per l’Inter questa potrebbe essere la partita più importante del campionato perché nella 27^ giornata di Serie A va a fare visita al Napoli che adesso insegue i nerazzurri indietro soltanto di un punto. Sarà una partita dove il risultato potrà forse anche determinare l’esito del torneo e dare una mano, dopo il pari dell’andata, a chi poi vincer lo Scudetto.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ritrova Thuram per questa partita dopo che contro il Genoa è rimasto a riposo per recuperare dal problema alla caviglia. Rimangono invece in dubbio Correa e Carlos Augusto che proveranno a recuperare almeno per la panchina.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Inter: