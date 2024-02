Tutto pronto allo stadio Via del Mare per la 26a giornata di Serie A, con l’Inter in trasferta in casa del Lecce per continuare a vincere e mantenere a distanza la Juventus, prima del recupero di mercoledì sera contro l’Atalanta.

Ampio turnover e scelte obbligate per Simone Inzaghi, che rivoluziona la sua squadra: rispetto alla gara con l’Atletico Madrid, dentro dal 1′: Audero, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Frattesi, Asllani e Sanchez, con solamente 4 riconferme.

D’Aversa sceglie il 4-3-3, con il tridente che sarà composto da Almqvist, Piccoli e Sansone, autentica bestia nera dell’Inter con diversi gol in carriera contro i nerazzurri.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Inter: