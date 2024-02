A pochi minuti da Lecce-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare l’imminente impegno dei nerazzurri. Queste le sue parole:

LECCE – “Non possiamo sottovalutare la partita, indipendentemente dagli altri risultati. Partita insidiosa, il Lecce sta facendo un buonissimo campionato e in casa penso abbia perso 3 partite. Gran parte dei punti li hanno fatti qui e ci vorrà massima concentrazione”.

CALHANOGLU – “Calhanoglu ha avuto un problemino in rifinitura, è partito con noi, ma oggi non è disponibile. Domani mattina vedremo meglio la situazione”.

TURNOVER – “Con così tante partite ravvicinate, bisogna essere bravi a gestire le forze, ma non l’impegno e la concentrazione in queste partite difficili”.

AUDERO – “Oggi il clima non è dei più favorevoli, ma Audero ha più di 200 partite in Serie A, si è inserito nel migliore dei modi e ha già giocato in Champions e in Coppa Italia. Era già da un po’ che volevo farlo esordire e sono tranquillo”.