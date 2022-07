Lens-Inter, Inzaghi nel post gara: “Peccato per il goal, perdere fa sempre male”

"Abbiamo giocato contro un avversario più avanti di noi nella preparazione, è stato un buon test. Nella prima frazione potevamo fare meglio. Nel secondo siamo migliorati, abbiamo avuto diverse occasioni che non abbiamo sfruttato. Peccato per il goal subito nel finale, non ci piace perdere nemmeno queste amichevoli. Sapevamo però non sarebbe stato facile. Dobbiamo migliorare la condizione. Nel secondo tempo avremmo meritato almeno un goal, ne abbiamo sbagliati due facili. Ci dispiace ma siamo sulla strada giusta. Mancano ancora 3 settimane all'inizio del campionato".