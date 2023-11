L’esito dei nuovi esami di Bastoni: ecco quante partite salterà

Come anticipato questa mattina, sono stati svolti regolarmente nuovi esami strumentali da parte dell’Inter per verificare dopo qualche giorno le condizioni del polpaccio destro di Alessandro Bastoni. Il difensore, che lo scorso mercoledì aveva lasciato la Nazionale di Luciano Spalletti per un risentimento muscolare, è stato sottoposto a nuovi test.

Questi hanno confermato l’esito dei primi esami, evidenziando il problema avvertito al polpaccio. Per questa ragione, secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni sia per il derby d’Italia contro la Juventus che per la trasferta di Lisbona contro il Benfica. Qualche timida chance di poterlo ritrovare tra i convocati quantomeno per il match contro il Napoli al Maradona.

Verso il big match di domenica sera a Torino, infine, non preoccupano le condizioni di Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic. Il centrocampista turco aveva lasciato la Nazionale per un attacco febbrile, mentre l’austriaco aveva subito botta nella sfida con l’Estonia.