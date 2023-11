Inter in corsa per un prestigioso premio da assegnare a gennaio

Il 19 gennaio si terrà la cerimonia per i Dubai Globe Soccer Awards, giunti alla tredicesima edizione. Fra i numerosi premi, verrà assegnato quello di miglior club dell’anno, miglior calciatore dell’anno e miglior allenatore dell’anno.

L’Inter è in corsa su tutti e tre i fronti. Sul primo, fra le 30 candidate, è l’unica italiana presente insieme al Napoli campione d’Italia e alla Roma finalista di Europa League. Sul secondo, fra i rappresentanti nerazzurri ci sono Nicolò Barella e Lautaro Martinez, peraltro entrati anche nella top 30 del Pallone d’Oro. Il sardo, inoltre, è in lizza anche per il premio di miglior centrocampista dell’anno: se la giocherà con Bellingham, De Bruyne, Gundogan, Modric, Odegaard, Pedri, Rice, Rodri e Bernardo Silva.

Per quanto riguarda gli allenatori, ecco Simone Inzaghi vicecampione d’Europa. Fra i 15 candidati, presenti altri tre italiani: Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti e Stefano Pioli.

Da segnalare, inoltre, la presenza di Yann Sommer fra i migliori portieri: lo svizzero se la giocherà con Bounou, Diogo Costa, Courtois, Donnarumma, Ederson, Maignan, Ter Stegen e l’ex nerazzurro André Onana.