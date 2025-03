L’età media di TUTTE le squadre agli ottavi di Champions: Inter in fondo

Le squadre rimaste in corsa in Champions League sono soltanto sedici dopo le varie eliminazioni tra “fase campionato” a classifica unica e il turno dei playoff che è stato da dimenticare per le squadre italiane. L’Inter è infatti rimasta l’unica formazione di Serie A ancora in corsa e questa sera alle 18:45 sfiderà il Feyenoord negli ottavi di finale.

I colleghi di Sky Sport in occasione di questo turno di andata degli ottavi di finale, hanno proposto uno studio sull’età media di tutte le squadre ancora presenti nel tabellone di Champions League. Elencandole tutte dalla più alla meno giovane, si nota come l’Inter sia in fondo a questa lista con un’età media della rosa pari a 29,3 anni.

Di seguito la lista delle altre formazioni: PSG 23,9 – Bruges 24,2 – Feyenoord 24,4 – Barcellona 24,9 – Benfica 25,1 – Borussia Dortmund 25,1 – PSV 25,8 – Liverpool 26,5 – Leverkusen – 26,7 – Arsenal 27,1 – Lille 27,1 – Real Madrid 27,2 – Aston Villa 27,6 – Bayern Monaco 27,6 – Atletico Madrid 29,2 – Inter 29,3.

Il processo di ringiovanimento della rosa voluto da Oaktree e che andrà in scena nel mercato della prossima estate, potrebbe essere stato dettato anche da queste graduatorie, oltre che dalla necessità di rivalorizzare l’organico dell’Inter puntando su nuovi talenti giovani piuttosto che su giocatori già affermati e di esperienza.