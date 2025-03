Calhanoglu può essere CEDUTO per far cassa: i piani dell’Inter

In estate l’Inter si troverà nella posizione di dover rinnovare molto la sua rosa con tanti giocatori che potrebbero salutare e venir sostituiti con dei calciatori più giovani e promettenti in modo da abbassare sia il monte ingaggio della società che l’età media di un gruppo tra le più alte anche in Champions League.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, tra i giocatori nerazzurri in bilico c’è anche Hakan Calhanoglu che arrivato ai 31 anni in questa stagione non sta offrendo lo stesso rendimento della passata annata e ha già avuto tanti stop fisici per problemi muscolari di varia natura con Inzaghi che anche stasera dovrebbe lasciarlo in panchina.

Il regista turco la prossima estate potrebbe salutare l’Inter con la società che è arrivata ad un bivio e dovrà decidere se tenerlo in rosa rifiutando tutte le offerte come un anno fa oppure se sedersi al tavolo con i club interessati a Calhanoglu e provare a monetizzare per un giocatore over 30 che è arrivato a parametro zero e garantirebbe una corposa plusvalenza.