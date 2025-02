Dove vedere Feyenoord-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Feyenoord in diretta tv e streaming

L’unica squadra italiana rimasta in corsa in Champions League è l’Inter dopo che tutte le altre sono state eliminate tra i playoff e la fase campionato. Per i nerazzurri in programma adesso ci sono gli ottavi di finale dove sfideranno il Feyenoord, ovvero proprio la squadra che ha battuto il Milan nel doppio confronto.

Gli olandesi sono una squadra temibile e che l’Inter dovrà affrontare con concentrazione per evitare di essere eliminata anche lei. Il match d’andata sarà giocato in trasferta a Rotterdam presso lo stadio “de Kuip” che farà trovare ai nerazzurri un’atmosfera molto calda per spingere il Feyenoord ad un’altra impresa.

Il calcio d’inizio di Feyenoord-Inter è in programma per mercoledì 5 marzo alle ore 18:45.

Probabili formazioni di Feyenoord-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Feyenoord-Inter:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixao. Allenatore: Robin Van Persie.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Feyenoord-Inter

Feyenoord–Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

