Doppio impegno europeo per l’Inter: oggi anche la gara col Bayern

Non solo la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, oggi per l’Inter è in programma anche un secondo impegno europeo da dentro o fuori per una delle formazioni nerazzurre. Si tratta della squadra giovanile allenata da Andrea Zanchetta che milita in Youth League.

Oggi i giovani della Primavera dell’Inter sfideranno i pari età del Bayern Monaco in trasferta in una partita secca che mette in palio un posto nei quarti di finale di questa prestigiosa competizione giovanile continentale. Il fischio d’inizio di questo match è in programma per le ore 16 di oggi, mercoledì 5 marzo.

I tifosi interisti che vorranno seguire questa partita della Primavera nerazzurra contro i bavaresi potranno farlo in televisione se abbonati a Sky e guardando la gara sul canale 201 della piattaforma oppure collegandosi su Inter.it e UEFA.tv per assistere alla diretta streaming di questa partita di Youth League.