L’Inter allo scontro diretto ufficialmente da CAPOLISTA: Napoli ko a Como

La 26^ giornata di Serie A è quella che segna il sorpasso dell’Inter sul Napoli. Non si tratta di nulla di definitivo ovviamente, ma adesso i nerazzurri di mister Simone Inzaghi hanno un punto di vantaggio sulla formazione partenopea allenata dall’ex Antonio Conte e sabato al Maradona ci sarà lo scontro diretto.

La vittoria in casa dell’Inter di ieri sera per 1-0 contro il Genoa ha permesso ai nerazzurri di prendersi per una notte il primo posto in classifica ma oggi nell’anticipo domenicale delle ore 12:30 il Napoli è caduto 2-1 sul campo del Como. Si tratta della 4^ partita di fila che gli azzurri non riescono a vincere in Serie A.

A questo punto il sorpasso dell’Inter nei confronti del Napoli è così ufficiale perché entrambe le squadre hanno giocato 26 partite. La squadra di Inzaghi arriverà quindi allo scontro diretto di sabato con 57 punti mentre quella di Conte rimane oggi ferma a 56. Attenzione però anche all’Atalanta che se dovesse vincere ad Empoli salirebbe a quota 54.