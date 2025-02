L’Inter guarda al Napoli: pronto il “turnover corposo” in Coppa Italia

Lo scontro diretto contro il Napoli dista meno di una settimana, ma prima l’Inter è chiamata a un altro impegno: il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. I nerazzurri non vogliono lasciare indietro nessuna competizione, ma domani diversi giocatori potrebbero riposare in vista della sfida Scudetto del Maradona.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, Inzaghi avrebbe già scelto la via del “turnover corposo”, con diversi giocatori fondamentali a riposo, in un momento della stagione in cui recuperare le energie diventa fondamentale.

Josep Martinez sarà ancora tra i pali, mentre in difesa largo a un trio inedito: Darmian-De Vrij-Bisseck, che ritrovano il campo dopo diverse settimane. A centrocampo, invece, dovrebbero tornare titolari Frattesi e Zielinski, con Calhanoglu in campo dopo la partenza dalla panchina di sabato scorso.

Riposo anche per Dimarco, con Zalewski alla prima da titolare, mentre dovrebbe esserci Dumfries. In avanti la coppia sarà Taremi-Arnautovic, come accaduto contro l’Udinese, sempre in Coppa Italia, lo scorso dicembre.