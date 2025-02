Missione Scudetto-Champions: l’Inter ci crede a due CONDIZIONI

Tra venerdì e domenica sono arrivate notizie molto importanti in casa Inter per quanto riguarda il futuro della stagione: prima c’è stato il sorteggio degli ottavi di finale e del tabellone di Champions League, poi il sorpasso sul Napoli in Serie A, a una settimana dallo scontro diretto. Due momenti che hanno rilanciato le ambizioni nerazzurre.

L’Inter, infatti, crede nel doppio obiettivo e vuole puntare ad arrivare fino in fondo in entrambe le competizioni, senza fare scelte. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la squadra di Inzaghi sia esattamente dove sperava di essere a inizio stagione. Merito di una programmazione oculata, nonostante il piccolo calo di forma di febbraio.

Secondo la Rosea, però, per puntare alla Champions League e allo Scudetto devono verificarsi due condizioni imprescindibili nelle prossime settimane. La prima è il cambio di passo negli scontri diretti: a marzo dopo la trasferta di Napoli, ci sarà anche quella in casa dell’Atalanta. L’altra è riguarda l’aspetto fisico e, in particolare, la forma di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu.

Questi tre giocatori sono imprescindibili e insostituibili per Inzaghi. Se i nerazzurri riusciranno ad averli al massimo in questo finale di stagione, allora la doppia missione, italiana ed europea, potrebbe non essere solo un sogno.