5 cose che (forse) NON hai visto in Inter-Genoa

Grazie ad un pesantissimo gol di Lautaro Martinez, l’Inter torna a vincere dopo la sconfitta contro la Juventus: i nerazzurri a San Siro hanno battuto 1-0 il Genoa e hanno saputo portare a casa il bottino pieno da un match molto complicato nel quale la formazione rossoblù a lottato duramente e facendo una bellissima prestazione.

In questo match di San Siro, sono emerse 5 cose che probabilmente non tutti hanno visto e che andiamo subito a vedere con questa analisi di Inter-Genoa.

1) Sui social molti tifosi del Napoli – in vista dello scontro diretto di sabato al Maradona – si sono lamentati per una mancata ammonizione nei confronti di Simone Inzaghi che, colto da estrema foga e forse un po’ di nervosismo per qualcosa che ieri i suoi giocatori non stavano facendo nel modo giusto contro il Genoa, è entrato in campo.

2) Allo stesso modo i sostenitori azzurri hanno lamentato, giustamente, il mancato cartellino giallo per Mkhitaryan che ha fatto un fallo a metà campo fermando un giocatore del Genoa lanciato e che essendo diffidato avrebbe saltato la partita di sabato a Napoli in caso di ammonizione.

3) A danno dell’Inter c’è invece un episodio piuttosto particolare che ha visto protagonista Vasquez che cadendo in area ha toccato il pallone con le mani, l’arbitro ha assegnato una rimessa dal fondo e non un fallo in attacco con calcio di punizione in favore ma la palla non era mai uscita. Il VAR forse sarebbe potuto intervenire qui.

4) Il Genoa ha fatto una grande partita dal punto di vista tattico e ha messo in difficoltà i nerazzurri nella costruzione del gioco e ha potuto contare anche su un’ottima prestazione di Frendrup, un centrocampista che a gennaio è stato accostato ad alcune big fra cui anche l’Inter e che per certe caratteristiche di corsa e inserimento ricorda anche un po’ Barella.

5) Infine l’ultimo punto su cui ragionare all’indomani della vittoria dell’Inter sul Genoa è legato al capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Il numero 10 argentino ha rispedito al mittente le accuse per una bestemmia dopo il ko con la Juve e ha deciso una partita pesantissima con un gol da tre punti che coronano una prestazione incoraggiante per lui.