Svelata la LISTA obiettivi per il mercato estivo dell’Inter

La prossima sessione estiva di calciomercato sarà molto importante per l’Inter che ha intenzione di modificare la sua rosa andando a ringiovanire l’organico di cui dispone oggi mister Simone Inzaghi, come da volontà del gruppo Oaktree nuovo proprietario del club che desidera un’età media più bassa.

Secondo il direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, è già presente un elenco ben preciso di rinforzi che l’Inter vuole provare a portare a termine in estate. Partendo dalle uscite viene confermato che Correa e Arnautovic saluteranno a fine stagione visto che i loro contratti sono entrambi in scadenza a giugno.

In attacco per completare il reparto il primo nome è sempre quello di Castro del Bologna. Sempre dal club rossoblù si farà un tentativo anche per Beukema che viene visto come un innesto di qualità per un reparto difensivo che conta due giocatori avanti con l’età come De Vrij e Acerbi.

A centrocampo molto dipenderà dalla partenza di Frattesi ma resta il nome di Ricci del Torino come primo obiettivo sebbene il Milan sembri in vantaggio. Infine, il capitolo Nico Paz interessa a molti tifosi: il trequartista del Como ha grandissimo talento ma ci sarà da sperare che il Real Madrid non utilizzi il diritto di recompra che ha stabilito la scorsa estate.