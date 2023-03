Dopo aver ricercato in lungo e largo, l’Inter sembra aver trovato definitivamente quello che sarà l’erede di Roberto Samaden. L’attuale responsabile del settore giovanile nerazzurro, infatti, aveva comunicato al club nelle scorse settimane di voler lasciare dopo oltre 30 anni di attività per ricercare evidentemente nuovi stimoli.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha individuato quello che sarà il suo sostituto. Si tratta di Andrea Catellani, ex attaccante classe 1988 e attuale responsabile delle giovanili della Spal. Anche lui in scadenza con la società emiliana, dalla prossima estate si trasferirà al centro Facchetti per intraprendere una nuova avventura sotto i colori per i quali ha sempre fatto il tifo.

Il futuro responsabile del settore giovanile dell’Inter ha avuto la meglio dinnanzi ad una concorrenza di tutto rispetto, visto che nelle scorse settimane erano stati sondati anche Costanzi dell’Atalanta, Palmieri del Sassuolo e Castellazzi del Psg.