L’Inter ingrana la sesta. Per Conte quarta vittoria di fila in casa

Un’altra vittoria importante per l’Inter di Antonio Conte. Oggi pomeriggio i nerazzurri a San Siro battono 2-1 lo Spezia grazie alle reti di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, entrambe nel secondo tempo. Secondo posto tenuto con forza e bella risposta alle vittorie di Juventus e Milan.

L’Inter arriva così alla sesta vittoria consecutiva in Serie A, facendo ritornare San Siro un fortino. In casa infatti sono arrivati i 3 punti per la quarta volta di fila: dall’arrivo di Conte non era mai successo. Un traguardo importante per cercare di chiudere in maniera positiva questo 2020.

