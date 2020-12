Inter-Spezia, Hakimi (Sky): “Scudetto? Pensiamo partita dopo partita. Oggi contava vincere, ora chiudiamo bene il 2020”

Nonostante non abbia espresso il miglior calcio di questa stagione, l’Inter ha comunque compiuto la missione prefissata alla vigilia nell’incontro vinto nel pomeriggio contro lo Spezia per 2-1. La squadra di Antonio Conte, dopo un primo tempo decisamente sottotono, è riuscita a prendere campo soprattutto nei secondi 45 minuti, prima con la splendida rete di Achraf Hakimi su assist di Lautaro Martinez, e poi con la freddezza dal dischetto di un infallibile Romelu Lukaku.

Dei tre punti conquistati in classifica, ha parlato proprio l’autore del gol Hakimi a fine partita ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che era una partita importante per noi dopo aver vinto contro il Napoli, soprattutto per arrivare con il morale alto in vista dell’ultima partita prima di Natale. Scudetto? Ne parla molta gente, ma noi pensiamo solamente partita dopo partita, senza pensare nel futuro perché è ancora lontano. Più veloce io o Leao? Non so, io sono rapido ma non posso dirti realmente se sono più rapido io o altri”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi