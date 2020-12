LIVE – Inter-Spezia: segui la cronaca in diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 2023 tifosi nerazzurri!

Alla ricerca della sesta vittoria di fila in campionato per eguagliare il suo record personale sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte questo pomeriggio avrà il compito di superare lo Spezia nel match che si giocherà a San Siro a partire dalle 15.00. In contemporanea con l’altra importante sfida delle 15.00 tra Sassuolo e Milan, i nerazzurri potrebbero scavalcare i rossoneri in cima alla classifica.

Le formazioni UFFICIALI di INTER-Spezia

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

In attesa di conferma SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

