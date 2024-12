L’Inter vola in Arabia per la Supercoppa: la decisione su Pavard e Acerbi

La fine del 2024 è imminente, ma in casa Inter non c’è troppo tempo per fare bilanci e riflettere sui traguardi di un anno storico, che ha portato in dote la seconda stella. La squadra di Inzaghi, infatti, è già focalizzata sul prossimo obiettivo: la Supercoppa in Arabia Saudita, che metterà in palio il primo trofeo stagionale.

La brigata interista partirà domani alla volta di Riyadh per preparare la sfida contro l’Atalanta. Come riportato da Sport Mediaset, Inzaghi dovrebbe recuperare sicuramente Darmian per la sfida di giovedì. Diversa, invece, la situazione di Pavard e Acerbi. Entrambi dovrebbero partire con il resto della squadra, con le loro condizioni che verranno valutate di giorno in giorno direttamente in Arabia Saudita.