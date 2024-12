Il Mondiale per Club è una miniera d’oro: incassi MONSTRE

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Mondiale per Club, ma il torneo estivo organizzato dalla FIFA sembra attirare sempre più attenzione su di sé. Dopo aver suscitato diverse perplessità, la competizione sarebbe ora una grande occasione per i club per ingrossare le proprie tasche.

Lo riporta il quotidiano AS, che sottolinea come per il Real Madrid sia diventato prioritario, essendo la squadra che potrebbe incassare di più. Il Mondiale per Club, infatti, ha un potenziale economico pari a quello della Champions League, ma condensato in un mese.

Il Real Madrid, infatti, potrebbe incassare 60 milioni per la semifinale, 80 per la finale, 100 in caso di vittoria. I premi degli spagnoli sono quelli più alti previsi per una squadra, ma lo stesso AS sottolinea come tutti i club potranno arrichirsi in modo netto, compresa l’Inter.