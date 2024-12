Pavard e Acerbi, niente Supercoppa: le DATE dei loro rientri

L’Inter di Simone Inzaghi continua a vincere sia in campionato che in Coppa Italia nonostante nelle ultime settimane stia affrontando una emergenza infortuni nel reparto difensivo piuttosto problematica. L’allenatore nerazzurro continua infatti a non poter contare su due elementi di spicco della sua retroguardia come Benjamin Pavard e Francesco Acerbi.

Il recupero completo di entrambi i difensori non è però dietro l’angolo e per tale ragione, come riportato questa mattina da tutti i quotidiano sportivi italiani, la scelta di Inzaghi è stata quella di non convocarli per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ma di lasciarli ad Appiano Gentile per cercare di mettersi alle spalle gli infortuni con dei lavori mirati. La speranza è di recuperarli per il match con il Venezia del 12/01.

L’impegno in Supercoppa dei nerazzurri sarà il 2 gennaio alle ore 20 contro l’Atalanta per la semifinale di questa competizione: Inzaghi dovrebbe riuscire a recuperare almeno Matteo Darmian che volerà con la squadra. Resta invece indisponibile anche il terzo portiere Raffaele Di Gennaro che non sarà in gruppo ancora per alcune settimane dopo l’infortunio alla mano.