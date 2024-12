“Inzaghi ha i nuovi bomber”: è record in Serie A, ma può ancora migliorare

Una partita complicata e mai scontata come quella da giocare sul campo del Cagliari, è stata sbloccata in favore dell’Inter da parte di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale ex Atalanta e Parma ha ammesso a fine partita che quel gol non è stato intenzionale ma molto fortunato in quanto aveva un altro obiettivo in testa.

Quel colpo di testa di Batoni ha consentito all’Inter di vincere il match in Sardegna aprendo le marcature per lo 0-3 finale, ma ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di poter inserire un nuovo nome nell’elenco dei marcatori di questo campionato di Serie A.

Bastoni è diventato il 15° giocatore nerazzurro differente a riuscire ad andare in gol in questo campionato, come sottolinea oggi Tuttosport. Si tratta di un dato che nessun’altra squadra italiana è riuscita fin qui ad eguagliare e che però è ancora migliorabile per l’Inter.

All’appello mancano ancora infatti le prime reti in Serie A di attaccanti come Arnautovic e Taremi che però hanno già avuto modo di esultare in Coppa Italia il primo e in Champions League il secondo. L’anno scorso l’Inter concluse il campionato proprio con 17 marcatori differenti e quindi nel 2025 si potrà inserire anche questo obiettivo – del tutto secondario – nella lista di traguardi da raggiungere.