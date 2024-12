Il contributo che non ti aspetti: nessuna difesa in Europa come quella dell’Inter

L’Inter ha chiuso il 2024 ad altissimi livelli e ora vuole dare inizio al 2025 sulla stessa scia, con un primo importante impegno come la Supercoppa Italiana che tutti i tifosi nerazzurri sperano possa essere ancora una volta un terreno di conquista.

A certificare la crescita della formazione di Simone Inzaghi in tutti i suoi reparti, ci sono dei numeri evidenziati questa mattina da Tuttosport che non possono passare inosservati. Il fiore all’occhiello dell’Inter in questo momento è rappresentato dai suoi difensori che stanno giocando ad altissimo livello in entrambe le metà del campo.

Quello di Alessandro Bastoni a Cagliari è stato il 12° gol di un difensore centrale o di un esterno interista in questa stagione. Nessuno in Europa ha saputo eguagliare questi numeri straordinari della banda di Inzaghi.

Un altro dato per cui il tecnico nerazzurro può essere molto fiero è quello relativo agli assist sempre dai difensori che sono 13 e anche sotto questo punto di vista nessuno in Europa ha saputo fare di meglio. E all’appello mancano ancora i gol di Pavard e Acerbi, a lungo fermi per infortunio e che salteranno anche la Supercoppa.