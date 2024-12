Supercoppa Italiana, supplementari o calci di rigore? Il regolamento

Il prossimo 2 gennaio comincerà la Supercoppa Italiana che anche quest’anno si disputa in Arabia Saudita e che metterà di fronte nuovamente quattro squadre in questo nuovo format che vede la disputa di due semifinali e poi di una finale. Ma in caso di parità si giocheranno i tempi supplementari in questa Supercoppa Italiana?

I club partecipanti saranno Inter, Atalanta, Milan e Juventus che cercheranno di tornare in Italia con questo trofeo per iniziare il 2025 al massimo della gioia e delle aspettative dei loro tifosi. Essendo un torneo molto breve che si sviluppa in appena cinque giorni (la finale è in programma lunedì 6) ci sono delle particolarità nel regolamento.

La Lega Serie A ha infatti reso noto che per questa edizione della Supercoppa Italiana non sono in programma i tempi supplementari ma in caso di parità nei 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Si tratta di una decisione presa, molto probabilmente, per non stancare i giocatori in questo momento della stagione ricco di impegni e di tante sfide su fronti differenti.