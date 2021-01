GdS – LionRock pronto a lasciare: in ballo c’è il 31,05% dell’Inter. Cosa farà Suning?

Suning, ma non solo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, bisognerà capire anche quale sarà il destino di LionRock, attuale azionista di minoranza dell’Inter che detiene il 31,05% delle quote nerazzurre.

LionRock potrebbe presto uscire di scena. E proprio da chi rileverà la sua quota, si capirà qualcosa di più della partita per il controllo del club. Va ricordato che Suning ha una opzione entro febbraio per acquisirle e diventare così socio di minoranza, l’alternativa è che la quota di LionRock venga acquisita proprio dal nuovo fondo entrante (BC Partners in pole).

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<