GdS – Barcellona e Premier su Bastoni, l’Inter blinda il suo top player: i dettagli del rinnovo

L’assist meraviglioso di Bastoni fornito a Barella nell’azione del 2-0 dell’Inter contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. Una giocata che certifica il suo talento cristallino, sempre se qualcuno nutriva ancora dei dubbi su di lui.

Classe 1999, uno dei più giovani in rosa ma Conte dal primo giorno ha sempre puntato su di lui nella sua difesa a 3, tanto da preferirlo ad uno come Godin, di certo non il primo “fesso” che passa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Bastoni è insieme a Barella la più bella sorpresa nella prima stagione e mezza con Conte in panchina. Anche in maglia azzurra si è consacrato nelle ultime uscite della Nazionale, l’Inter è pronto a blindarlo e a farlo diventare una bandiera.

Il suo contratto scade nel 2023, agente e società stanno discutendo il rinnovo e l’adeguamento dell’attuale ingaggio da 1,5 milioni di euro. La sua valutazione di mercato invece si aggira sui 50 milioni di euro.

Il Barcellona ci ha provato, anche in Premier League le qualità di Bastoni non sono di certo passate inosservate. L’Inter non ha la minima intenzione di privarsi di lui, nei prossimi mesi l’azzurro verrà blindato con un ritocco dell’ingaggio e un prolungamento, magari con vista 2025 o 2026.

