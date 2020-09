LIVE – Marotta: “Sarà una stagione anomala. Mercato? Dobbiamo cogliere le opportunità, la pandemia…”

PREMI F5 PER AGGIORNARE

Beppe Marotta insieme all’allenatore dell’Inter Antonio Conte, Si tratta del primissimo incontro pubblico con i giornalisti per presentare la nuova stagione interista, alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Fiorentina in programma domani sera alle 20.45 a San Siro. Tanta curiosità da parte di addetti ai lavori e tifosi, per ascoltare soprattutto la versione dei fatti in merito al famoso confronto dello scorso mese di Villa Bellini, tra dirigenza e tecnico. Tra le altre cose, sarà anche l’occasione per raccogliere quante più informazioni possibili sulle prossime strategie di mercato dell’Inter. Ecco le sue parole:

STAGIONE – “Innanzitutto voglio ringraziare i medici e gli operatori che hanno reso possibile tutto. La pandemia ha lasciato davvero il segno in ognuno di noi. La stagione sarà sicuramente anomala dato che inizierà poco dopo la conclusione della scorsa e ci tengo a ringraziare tutti i giocatori per quello che hanno fatto in un momento così difficile. Il calcio è un modo che può dispensare leggerezza in un clima pesante e speriamo che anche l’Inter possa contribuire”.

MERCATO – “Il compito nostro come società è quello di allestire la rosa nel miglior modo possibile e tenendo conto di tutte le restrizioni che ci sono. Siamo in piena pandemia e ha portato problemi economici a tutte le società. Serve una gestione attenta sia dei costi che dei ricavi. Tutte le società hanno avuto delle perdite ed è normale che non vada ad investire nei trasferimenti. Dobbiamo cogliere le opportunità”.

