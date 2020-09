LIVE – Conte in conferenza: “Il mercato è stato concordato con la società. Lealtà e onestà ci sono sempre state”

Sarà la primissima uscita pubblica quella di Antonio Conte che avverrà tra pochi minuti in diretta da Appiano Gentile. Il tecnico leccese, in conferenza stampa insieme all’amministratore delegato Beppe Marotta, risponderà infatti alle domande dei giornalisti collegati solamente in streaming (causa restrizioni Covid) a partire dalle 14.00. Sarà ovviamente l’occasione per trattare i fatti avvenuti nel famoso vertice di Villa Bellini dello scorso mese, ma anche per presentare la prima gara ufficiale dell’Inter che farà il proprio esordio in campionato sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. Potrete seguire come sempre tutte le parole dell’allenatore in diretta nella cronaca testuale di Passione Inter.

PREMI F5 PER AGGIORNARE

Stagione – “Abbiamo lavorato molto bene e sono soddisfatto dell’atteggiamento dei calciatori. Non abbiamo avuto molto tempo perché abbiamo finito tardi ad agosto, ma abbiamo fatto bene sotto gli aspetti dell’attitudine e della voglia. Siamo pronti per iniziare questo nuovo campionato, difficile per tanti aspetti. La nostra ambizione deve essere quella di confermare la nostra credibilità anche internazionale, dopo la finale di Europa League. Cercheremo di fare del nostro meglio”.

Gap con la Juventus – “Se parliamo di esperienza, Vidal e Kolarov ne portano sicuramente. Hakimi ha 21 anni, sta facendo una carriera importante. In accordo con il club e la società, abbiamo valutato ed adottato una strategia che tiene conto dei costi-ricavi in questa situazione particolare per tutti. Siamo attenti alle opportunità, lavoriamo in totale serenità e sintonia, sapendo che vogliamo consolidare la nostra credibilità conquistata l’anno scorso che ci ha visti arrivare secondi in Serie A e in finale di Europa League. La strada intrapresa è quella giusta, il percorso continua facendo fronte anche a situazioni particolari come la recente pandemia”.

Stato d’animo – “Non ci sono state incomprensioni, bensì confronti. Ci sta che ognuno esponga vedute differenti, punti di vista che possono anche non convergere. L’importante è mantenere la lealtà e l’onestà, che con il club ci sono sempre state. Io continuerò a fare quello che so fare meglio con i calciatori. Sarà una stagione molto più difficile”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<