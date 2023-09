Real Sociedad-Inter, gara valida per la 1a giornata della Champions League, sarà l’esordio stagionale in Europa dei nerazzurri. All’Estadio Municipal de Anoeta, gli uomini di Simone Inzaghi vogliono iniziare al meglio e continuare il percorso netto fatto fin qui in stagione. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Real Sociedad-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI REAL SOCIEDAD-INTER

1′ | Fischia l’arbitro Oliver, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL SOCIEDAD (4-3-3): 1 Remiro; 18 Traoré, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 17 Tierney; 23 Mendez, 4 Zubimendi, 8 Merino; 14 Kubo, 10 Oyarzabal, 7 Barrenetxea.

A disposizione: 30 Ayesa, 32 Unai Marrero, 2 Odriozola, 3 Muñoz, 11 Cho, 12 Zakharyan, 16 Olasagasti, 19 Sadiq, 20 Pacheco, 22 Turrientes, 26 Gonzalez, 28 Magunacelaya.

Allenatore: Imanol Alguacil.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 C. Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: MICHAEL OLIVER (ENG).

Assistenti: Burt, Cook (ENG).

Quarto ufficiale: Madley (ENG).

VAR: Attwell (ENG).

Assistente VAR: Bebek (CRO).