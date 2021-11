FINALE Inter-Shakhtar Donetsk (2-0) finisce qui! Vittoria fondamentale dei nerazzurri

La cronaca del match del Meazza

L'Inter, dopo la bella vittoria sul Napoli capolista, punta a strappare la qualificazione agli ottavi di Champions League già questa sera, impresa che manca da ormai un decennio. I nerazzurri dovranno battere gli ucraini, impresa fallita negli ultimi 3 incontri, e sperare che il Real Madrid non faccia scherzi contro lo Sheriff. Intanto però a San Siro va in scena un match delicato e tutto da seguire. Come di consueto noi di Passione Inter vi offriamo la diretta testuale della partita, valida per la quinta giornata del girone di Champions League.