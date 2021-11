Inter-Shakhtar, Marotta (Sky): “Brozovic? Sono ottimista sui rinnovi che mancano”

Le parole dell'AD nerazzurro

"Non siamo sorpresi dal rendimento della squadra, sono tutti giocatori importanti. Sicuramente il primo obbiettivo sono gli ottavi di Champions. Domenica eravamo concentrati e cattivi, mi sembra che siamo nelle condizioni di strappare la vittoria anche oggi. Brozovic ? L' Inter ha una storia da rispettare, è una squadra leggendaria che ha ingredienti che non sono facili da trovare in altri club. I nostri calciatori lo hanno capito e quindi sono ottimista nel proseguire con i rinnovi che ancora vanno fatti"

"Acquisti? Io credo che il nostro ciclo è figlio anche di una crescita dal punto di vista della maturità. C'è grande consapevolezza nei propri mezzi. Ed è questa la strada giusta da seguire per continuare a vincere nei prossimi anni. L'ultima è stata una estate difficile, ma sapevamo di avere alle spalle una società importante e quindi con grande coraggio ci siamo dati da fare per comporre una rosa che sta rispondendo presente alle nostre aspettative. Nel calcio non sempre chi più spende più vince. Servono coraggio, autostima, creatività e competenza. I nostri giocatori sanno di poter affrontare qualsiasi tipo di avversario, sia in Italia che in Europa".