LIVE – Inter-Torino: segui la cronaca in diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 2023 tifosi nerazzurri!

Guarda sul canale Telegram i gol della partita

Dopo la sosta per le nazionali, finalmente torna in campo la Serie A. Nel match odierno, l’Inter di Antonio Conte ospiterà il Torino di Marco Giampaolo, anche se l’allenatore granata non potrà assistere alla gara dalla panchina a causa di coronavirus. A partire dalle 15.00 potrete seguire su Passione Inter la cronaca del match, potrete seguirci anche su Youtube e Twich per commentare live con noi la gara.

Le formazioni UFFICIALI di Atalanta-INTER

(In attesa di conferma) INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

(In attesa di conferma) TORINO (3-5-2): Sirigu, Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo.

Classifica Serie A

Classifica marcatori Serie A

Calendario dell’Inter in Serie A

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<